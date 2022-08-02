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Девочка из Екатеринбурга не слезла с велосипеда и попала под колёса авто

Девочка из Екатеринбурга не слезла с велосипеда и попала под колёса авто

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
11-летний ребёнок не слез с велосипеда во время пересечения пешеходного перехода по ул. Восточная, 68 в Екатеринбурге и попал под колёса авто. ДТП случилось в 20:30 накануне, 1 августа.

Водитель Hyundai Solaris — 44-летний свердловчанин со стажем вождения 21 год — поворачивал направо по направления от Ленина на Малышева. Горел зелёный сигнал светофора и для ребёнка, и для мужчины. Екатеринбуржец наехал на девочку потому что её не заметил. В свою очередь юная велосипедистка рассказала, что спешила домой и также не заметила автомобиль.

Подростка госпитализировали с травмой колена.

Ранее 12-летний велосипедист из Нижнего Тагила попал в больницу в результате ДТП с автомобилем Lexus. Со слов водителя, несовершеннолетний неожиданно выскочил на дорогу, из-за чего случилась авария.

12-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с Lexus в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Полиция#Авария#Ребенок#Травма#Велосипед
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