Девочка из Екатеринбурга не слезла с велосипеда и попала под колёса авто

Водитель Hyundai Solaris — 44-летний свердловчанин со стажем вождения 21 год — поворачивал направо по направления от Ленина на Малышева. Горел зелёный сигнал светофора и для ребёнка, и для мужчины. Екатеринбуржец наехал на девочку потому что её не заметил. В свою очередь юная велосипедистка рассказала, что спешила домой и также не заметила автомобиль.