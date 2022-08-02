Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

На пищеблоке, за который несёт ответственность ООО «Корпус групп Урал», специалисты нашли просроченные продукты. Кроме того, выявлено нарушение условий хранения полуфабрикатов; отсутствует маркировка на некоторых разделочных досках, ножах и прочих частях кухонного инвентаря. Оказалось, что детей и вовсе кормят непредназначенными для несовершеннолетних продуктами. Также известно о нарушении сроков проведения дезинсекции.