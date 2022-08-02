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Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
Работа загородного лагеря «Баранчинские огоньки» приостановлена с 1 августа 2022 года из-за болезни детей. Собственником учреждения является АО ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила. Все дети заразились норовирусом с 25 по 31 июля.

Ведется эпидемиологическое расследование ситуации в летнем лагере. На сегодняшний день известно, что руководством организации отдыха детей Тагила нарушались некоторые пункты актуального санэпидзаконодательства. Установлено, что в лагере не организовали срочную изоляцию детей с симптомами острой кишечной инфекции. Также сотрудники «Баранчинских огоньков» нарушили правила уборки и дезрежима.

На пищеблоке, за который несёт ответственность ООО «Корпус групп Урал», специалисты нашли просроченные продукты. Кроме того, выявлено нарушение условий хранения полуфабрикатов; отсутствует маркировка на некоторых разделочных досках, ножах и прочих частях кухонного инвентаря. Оказалось, что детей и вовсе кормят непредназначенными для несовершеннолетних продуктами. Также известно о нарушении сроков проведения дезинсекции.

Лаборантами Нижнего Тагила установлено, что инфекция передавалась контактно-бытовым путём, так как в пробах еды, воды и смывах патоген не обнаружен. Обследование персонала «Баранчинских огоньков» выявило норовирус у некоторых сотрудников учреждения, их отстранили от работы.

Директору летней оздоровительной организации выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, — сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Подобные нарушения — не первые для «Баранчинских огоньков». Ранее TagilCity.ru писал о том, что досуговый центр нарушает правила питания детей и не контролирует вакцинацию работников против инфекционных заболеваний.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК не докармливал детей в лагере «Баранчинские огоньки»
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#Анна Варнакина#Происшествия#ЕВРАЗ НТМК#Нижний Тагил#Дети#Лагерь#Роспотребнадзор#Инфекция#Кишечная инфекция
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