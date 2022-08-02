До 20 лет тюрьмы грозит иностранцу за сбыт наркотиков в Екатеринбурге

На съемной квартире полицейские обнаружили крупную сумму денег, а также различные наркотики. Запрещенные вещества были отправлены на экспертизу, которая показала, что в жилище подозреваемого находились мефедрон, гашиш, метамфетамин и МДМА — всего более 100 грамм.
Иностранец нигде официально не трудоустроен. По словам молодого человека, он приехал в Россию в июне 2022 года с целью заработка.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, он помещен под стражу. За указанное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, 47 человек умерли от передозировки наркотиков в Нижнем Тагиле с начала 2022 года. Всего пагубная зависимость выявлена у 923 жителей города.