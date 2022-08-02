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До 20 лет тюрьмы грозит иностранцу за сбыт наркотиков в Екатеринбурге

До 20 лет тюрьмы грозит иностранцу за сбыт наркотиков в Екатеринбурге

Сегодня, 14:45
Фото: Пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу
Срок до 20 лет лишения свободы грозит 26-летнему гражданину одной из сопредельных стран за сбыт наркотических средств в Екатеринбурге. У него было изъято более 100 грамм запрещенных веществ.

На съемной квартире полицейские обнаружили крупную сумму денег, а также различные наркотики. Запрещенные вещества были отправлены на экспертизу, которая показала, что в жилище подозреваемого находились мефедрон, гашиш, метамфетамин и МДМА — всего более 100 грамм.

Иностранец нигде официально не трудоустроен. По словам молодого человека, он приехал в Россию в июне 2022 года с целью заработка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, он помещен под стражу. За указанное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Напомним, 47 человек умерли от передозировки наркотиков в Нижнем Тагиле с начала 2022 года. Всего пагубная зависимость выявлена у 923 жителей города.

Несколько десятков тагильчан погибли от передозировки наркотиками в этом году
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