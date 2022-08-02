До 20 лет тюрьмы грозит иностранцу за сбыт наркотиков в Екатеринбурге

На съемной квартире полицейские обнаружили крупную сумму денег, а также различные наркотики. Запрещенные вещества были отправлены на экспертизу, которая показала, что в жилище подозреваемого находились мефедрон, гашиш, метамфетамин и МДМА — всего более 100 грамм.