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Екатеринбург получит 215 млн рублей на обустройство туристического центра

Екатеринбург получит 215 млн рублей на обустройство туристического центра

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI

Ростуризм выделит Екатеринбургу 215 млн на обустройство центра

Екатеринбург стал одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров. Ростуризм выбрал и других призеров.

Теперь столице Урала будет выделено 215 миллионов рублей на реализацию проекта. Это максимальная сумма, которую можно было выиграть в рамках конкурса.

В общей сложности поддержка будет оказана 31 городу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей. Города-победители в течение следующего года на предоставленные средства смогут создать единый архитектурный и дизайн-код, а также обновить навигацию, вывески и создать инклюзивную среду.

Кроме Екатеринбурга в списке победителей оказались Алупка, Владивосток, Евпатория, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Тверь, Уфа и другие города.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Туризм#Отдых
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