Екатеринбург получит 215 млн рублей на обустройство туристического центра

Теперь столице Урала будет выделено 215 миллионов рублей на реализацию проекта. Это максимальная сумма, которую можно было выиграть в рамках конкурса.
В общей сложности поддержка будет оказана 31 городу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей. Города-победители в течение следующего года на предоставленные средства смогут создать единый архитектурный и дизайн-код, а также обновить навигацию, вывески и создать инклюзивную среду.
Кроме Екатеринбурга в списке победителей оказались Алупка, Владивосток, Евпатория, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Тверь, Уфа и другие города.