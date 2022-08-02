Екатеринбург получит 215 млн рублей на обустройство туристического центра

В общей сложности поддержка будет оказана 31 городу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей. Города-победители в течение следующего года на предоставленные средства смогут создать единый архитектурный и дизайн-код, а также обновить навигацию, вывески и создать инклюзивную среду.