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Екатеринбурженка поела мясо и заболела опасной инфекцией

Екатеринбурженка поела мясо и заболела опасной инфекцией

Сегодня, 12:51
Жительница Екатеринбурга купила охлажденный фарш из курицы в магазине «Мегамарт» на бульваре Культуры, 44. После приготовления и употребления блюда из курятины девушку отвезли в больницу, где поставили диагноз — сальмонеллез группы В средней степени тяжести.

Пострадавшая рассказала, что на следующий день после еды ей стало плохо: появилась диарея, рвота, температура тела повысилась до 37,5 и продолжала расти до 39,6. Родственник екатеринбурженки вызвал скорую помощь. Девушку отвезли в инфекционное отделение городской больницы №2 на переулке Северный, 2 и определили в стационар, «сославшись на отсутствие мест в палате».

По результатам анализов у жительницы Екатеринбурга обнаружили сальмонеллез группы В. Позже ей позвонили сотрудники СЭС. Представители СанЭпидемСтанции интересовались, при каких обстоятельствах пострадавшая заболела опасной инфекцией.

Аллерголог-иммунолог Ивана Скороходова рассказала, что сальмонеллез действительно серьезное заболевание, так как может поражать тонкий кишечник.

То, что так получилось и такой диагноз был поставлен — это тревожный звоночек о том, что санэпиднормы соблюдаются не очень хорошо, — сообщила Скороходова Е1.

Ранее опасные бактерии уже обнаруживали в Свердловской области. Так, сальмонеллу нашли в партии курятины.

Опасные бактерии обнаружены в курятине в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Сальмонеллез#Курица#Скорая помощь#Врач#Инфекция#Болезнь
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