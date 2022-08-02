Екатеринбурженка поела мясо и заболела опасной инфекцией

Пострадавшая рассказала, что на следующий день после еды ей стало плохо: появилась диарея, рвота, температура тела повысилась до 37,5 и продолжала расти до 39,6. Родственник екатеринбурженки вызвал скорую помощь. Девушку отвезли в инфекционное отделение городской больницы №2 на переулке Северный, 2 и определили в стационар, «сославшись на отсутствие мест в палате».
По результатам анализов у жительницы Екатеринбурга обнаружили сальмонеллез группы В. Позже ей позвонили сотрудники СЭС. Представители СанЭпидемСтанции интересовались, при каких обстоятельствах пострадавшая заболела опасной инфекцией.
Аллерголог-иммунолог Ивана Скороходова рассказала, что сальмонеллез действительно серьезное заболевание, так как может поражать тонкий кишечник.
То, что так получилось и такой диагноз был поставлен — это тревожный звоночек о том, что санэпиднормы соблюдаются не очень хорошо, — сообщила Скороходова Е1.
Ранее опасные бактерии уже обнаруживали в Свердловской области. Так, сальмонеллу нашли в партии курятины.