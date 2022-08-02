Екатеринбурженка поела мясо и заболела опасной инфекцией

Пострадавшая рассказала, что на следующий день после еды ей стало плохо: появилась диарея, рвота, температура тела повысилась до 37,5 и продолжала расти до 39,6. Родственник екатеринбурженки вызвал скорую помощь. Девушку отвезли в инфекционное отделение городской больницы №2 на переулке Северный, 2 и определили в стационар, «сославшись на отсутствие мест в палате».