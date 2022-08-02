Екатеринбуржец поздравил россиян с Днём ВДВ из Антарктиды

Мужчина, невзирая на мороз и порывы ветра, традиционно надел берет десантника и взял в руки флаг воздушно-десантных войск для записи видео. Ранее Денис проходил службу в соответствующем отделе войск. Логунов имеет титул мастера спорта по парашютным прыжкам международного класса.
2022 год парашютист встретил в Антарктиде: стал участником путешествия на научную станцию «Восток». Екатеринбуржец планирует вернуться домой через несколько лет — как минимум в 2024 году, так как дорога туда и обратно займёт почти полтора года.
С Днем Воздушно-десантных войск! Слава ВДВ! Привет из Антарктиды! — говорит Денис Логунов на видео.
Оказаться в Антарктиде — детская мечта Дениса, красной нитью прошедшая через его жизнь, а все сопутствующие достижения и выбор карьеры вели к её исполнению, сообщает Е1 со ссылкой на «Областную газету».