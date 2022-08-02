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Евгений Куйвашев рассказал на какие объекты туризма потратят 215 млн в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев рассказал на какие объекты туризма потратят 215 млн в Екатеринбурге

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил объекты, которые будут обновлены в рамках гранта на развитие туристической инфраструктуры в Екатеринбурге. Регион получит 215 миллионов рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Свердловскую область, она провела в регионе два дня. Было принято решение, что область получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра Екатеринбурга к 300-летию города. Еще 30 миллионов в проект вложат инвесторы.

Я уверен, все эти новшества не только порадуют горожан, но и привлекут в Екатеринбург больше туристов. А это — доходы предпринимателей и развитие бизнеса и сферы услуг, — написал Евгений Куйвашев на своей странице в соцсетях.

Также глава региона сообщил о том, на что именно в Екатеринбурге будет потрачена сумма гранта:

  • установят новые люки и городскую мебель со стилизацией под монеты Екатеринбургского монетного двора, а также новые арт-объекты с архитектурной подсветкой;
  • запустят приложение дополненной реальности для Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ  и мультимедийную электронную платформу;
  • приведут к единому дизайну вывески на фасадах;
  • украсят газон Исторического сквера световыми палочками;
  • установят для туристов навигационные стелы, указатели, стойки с табличками объектов культурного наследия;
  • переоснастят сеть туристско-информационных центров.
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