Евгений Куйвашев рассказал на какие объекты туризма потратят 215 млн в Екатеринбурге

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Свердловскую область, она провела в регионе два дня. Было принято решение, что область получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра Екатеринбурга к 300-летию города. Еще 30 миллионов в проект вложат инвесторы.
Я уверен, все эти новшества не только порадуют горожан, но и привлекут в Екатеринбург больше туристов. А это — доходы предпринимателей и развитие бизнеса и сферы услуг, — написал Евгений Куйвашев на своей странице в соцсетях.
Также глава региона сообщил о том, на что именно в Екатеринбурге будет потрачена сумма гранта: