Евгений Куйвашев рассказал на какие объекты туризма потратят 215 млн в Екатеринбурге

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Свердловскую область, она провела в регионе два дня. Было принято решение, что область получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра Екатеринбурга к 300-летию города. Еще 30 миллионов в проект вложат инвесторы.