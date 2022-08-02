Глава ЕАО стал участником церемонии открытия станции Биробиджан II

Posted 2 августа 2022,, 18:55
Published 2 августа 2022,, 18:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Церемония ввода в эксплуатацию объекта “Реконструкция станции Биробиджан 2 Дальневосточной железной дороги со строительством путей экипировки тепловозов” состоялась в торжественной атмосфере.
Как сообщает eaomedia.ru, строительство объекта велось в рамках программы развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
“Сегодня знаменательное событие. В преддверии Дня железнодорожника хочу вас поздравить с наступающим праздником. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии”, – подчеркнул глава ЕАО.
Гольдштейн добавил: сегодня присутствующие собрались на открытии одного из объектов в рамках восточного полигона, который обеспечит нормальную эксплуатацию моста Нижнеленинское – Тунцзян. По нему пойдут грузы в КНР и в РФ. Губернатор ЕАО также отметил: специалисты в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и являются лучшими в своем деле, что подтверждает этот прекрасный объект. “Спасибо вам за работу”, – заключил он.
Региональный глава вручил начальнику Дальневосточной железной дороги Евгению Вейде макет карты ЕАО и выразил ему благодарность за особый вклад в обеспечение безопасности на ведомственных объектах.
“Почти 30 стрелочных переводов, 15 километров контактной подвески, три совершенно новых приемоотправочных пути на 71 условный вагон”, – сообщил Вейде. Эксперт отметил: видны перспективные объемы до 10 млн тонн грузов ежегодно, что значительно сократит нагрузку на Транссибирскую магистраль.
Евгений Вейде вручил производителю работ строительно-монтажного поезда № 178 Владимиру Новосельцеву и старшему электромеханику Хабаровской дистанции электроснабжения Владимиру Тумайкину именные часы за высокие стабильные результаты в труде, особый вклад в обеспечение безопасности движения и активное участие в строительстве объекта.
Почетные грамоты получили начальник строительно-монтажного поезда № 178 Роман Лысак, а также производители работ строительно-монтажного поезда № 178 Антон Новиков и Сергей Тютюников. 12 работникам ведомства объявили благодарность начальника ДВЖД.
Для присутствующих с творческими номерами выступил Михаил Жук, солист шоу-группы “Планета Голливуд”.