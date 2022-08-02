Глава ЕАО стал участником церемонии открытия станции Биробиджан II

Гольдштейн добавил: сегодня присутствующие собрались на открытии одного из объектов в рамках восточного полигона, который обеспечит нормальную эксплуатацию моста Нижнеленинское – Тунцзян. По нему пойдут грузы в КНР и в РФ. Губернатор ЕАО также отметил: специалисты в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и являются лучшими в своем деле, что подтверждает этот прекрасный объект. “Спасибо вам за работу”, – заключил он.