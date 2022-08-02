tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2022,, 18:55

Published 2 августа 2022,, 18:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Глава ЕАО стал участником церемонии открытия станции Биробиджан II

2 августа 2022, 18:55
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн посетил церемонию открытия железнодорожной станции Биробиджан 2.

Церемония ввода в эксплуатацию объекта “Реконструкция станции Биробиджан 2 Дальневосточной железной дороги со строительством путей экипировки тепловозов” состоялась в торжественной атмосфере. 

Как сообщает eaomedia.ru, строительство объекта велось в рамках программы развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. 

“Сегодня знаменательное событие. В преддверии Дня железнодорожника хочу вас поздравить с наступающим праздником. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии”, – подчеркнул глава ЕАО. 

Гольдштейн добавил: сегодня присутствующие собрались на открытии одного из объектов в рамках восточного полигона, который обеспечит нормальную эксплуатацию моста Нижнеленинское – Тунцзян. По нему пойдут грузы в КНР и в РФ. Губернатор ЕАО также отметил: специалисты в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и являются лучшими в своем деле, что подтверждает этот прекрасный объект. “Спасибо вам за работу”, – заключил он.

Региональный глава вручил начальнику Дальневосточной железной дороги Евгению Вейде макет карты ЕАО и выразил ему благодарность за особый вклад в обеспечение безопасности на ведомственных объектах. 

“Почти 30 стрелочных переводов, 15 километров контактной подвески, три совершенно новых приемоотправочных пути на 71 условный вагон”, – сообщил Вейде. Эксперт отметил: видны перспективные объемы до 10 млн тонн грузов ежегодно, что значительно сократит нагрузку на Транссибирскую магистраль. 

Евгений Вейде вручил производителю работ строительно-монтажного поезда № 178 Владимиру Новосельцеву и старшему электромеханику Хабаровской дистанции электроснабжения Владимиру Тумайкину именные часы за высокие стабильные результаты в труде, особый вклад в обеспечение безопасности движения и активное участие в строительстве объекта. 

Почетные грамоты получили начальник строительно-монтажного поезда № 178 Роман Лысак, а также производители работ строительно-монтажного поезда № 178 Антон Новиков и Сергей Тютюников. 12 работникам ведомства объявили благодарность начальника ДВЖД. 

Для присутствующих с творческими номерами выступил Михаил Жук, солист шоу-группы “Планета Голливуд”.

Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43