«Главное — не прыжки с парашютом, а перебороть страх»: тагильчане о службе в ВДВ

Для многих десантура стала определяющей точкой в выборе профессии. Так, тагильчанин Николай Романов после олимпийского дембеля в 1980 году стал майором милиции. Свой выбор в пользу органов в 1993 году сделал и Александр Редин. Житель города Денис Попов отдал 12,5 лет службе по контракту в десантно-штурмовой дивизии.