«Главное — не прыжки с парашютом, а перебороть страх»: тагильчане о службе в ВДВ

2 августа в Нижнем Тагиле отметили 92-летие со дня создания Воздушно-десантных войск. Сотни мужчин, отслуживших в разное время в ВДВ, собрались возле памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.
День ВДВ, признались присутствующие, — это не просто праздник, а образ жизни.
Это праздник номер один, на втором месте дни рождения и Новый год. Это встреча с боевыми товарищами, радость, веселье, а также слезы на глазах как в День Победы, — говорит Александр Редин, который прошел срочную службу в 1991–1993 годах и участвовал во второй Чеченской кампании.
Поприветствовал «Крылатую пехоту» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также чиновники и ветераны. Десантники — бойцы, выполняющие во все времена самые сложные боевые задачи, подчеркнул председатель городского Совета ветеранов Владимир Свистунов. А председатель Общественной палаты города Нина Титова отметила принадлежность представителей ВДВ к военной элите.
Сегодня праздник тех, у кого на плечах сложные годы службы, и праздник тех, кто их ждал и надеялся. Десантура — элитные войска. Хочется пожелать, чтобы синева ваших беретов совпадала с синевой мирного неба над головой. Мы желаем большого счастья. Слава ВДВ! — поздравила Нина Титова.
Для многих десантура стала определяющей точкой в выборе профессии. Так, тагильчанин Николай Романов после олимпийского дембеля в 1980 году стал майором милиции. Свой выбор в пользу органов в 1993 году сделал и Александр Редин. Житель города Денис Попов отдал 12,5 лет службе по контракту в десантно-штурмовой дивизии.
За плечами у каждого из них не только годы изнуряющей физической подготовки, но и участие в военных конфликтах. Первую и вторую Чечню прошел и тагильчанин Алексей Шпота, награжденный Орденом Мужества.
Был в должности снайпера, и снайпер меня снял: под Аргуном ранение в ключицу. Конечно, после этого я дальше пошел служить. Прошел и первую, и вторую Чеченскую кампанию, — скромно признается Алексей в тельняшке (медали, по его словам, висят дома).
Самое сложное во время обучения воздушному десанту, признаются мужчины, — изнуряющие нагрузки. При этом в режиме постоянной готовности они находились как днем, так и вечером.
Во время учений запомнились ночные прыжки с парашютом: в ограниченном виде приходилось искать площадку для приземления. Прыжки с самолета ИЛ-76, — поделился Александр Редин.
Главное — перебороть страх и своих не бросать, а потом уже все само приходит. И Родину защищать, и своих не бросать, — добавил ветеран ВДВ Николай Романов.