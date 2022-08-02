Картельный сговор в сфере капремонта на 1 млрд рублей выявило свердловское УФАС

Речь идет о сговоре ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания «Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава ведомства Дмитрий Шалабодов.
По его словам, конкуренты разделили работы по территориальному признаку, а также суммам контрактов. В результате они реализовали договоренности в 34 закупках. Все они проходили с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года. В общей сложности сумма составила более миллиарда рублей.
В результате УФАС направило материалы правоохранителям. По всем фактам было возбуждено уголовное дело по статье за ограничение конкуренции.