Картельный сговор в сфере капремонта на 1 млрд рублей выявило свердловское УФАС

По его словам, конкуренты разделили работы по территориальному признаку, а также суммам контрактов. В результате они реализовали договоренности в 34 закупках. Все они проходили с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года. В общей сложности сумма составила более миллиарда рублей.