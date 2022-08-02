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Мужчина с боевыми гранатами пойман в Екатеринбурге

Сегодня, 12:47
Мужчину, перевозившего четыре боевые гранаты, задержали сотрудники железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

53-летний пассажир ехал транзитным рейсом из Перми. Он пытался провезти 4 гранаты. У них взрыватели лежали отдельно от основной части, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Он отметил, что мужчина перевозил наступательные ручные гранаты и противопехотную. Он был пойман сотрудниками вокзала, а затем передан полицейским. Инцидент случился утром 2 августа.

Напомним, ранее в суд было передано дело свердловчан, которые занимались продажей пистолетов-пулеметов и боеприпасов. Они проживали в Каменске-Уральском и занимались перекупом оружия. Однако поставщиков обнаружить не удалось.

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#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Граната#Задержание#Полиция#Ирина Кирилова
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