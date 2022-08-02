Мужчина с боевыми гранатами пойман в Екатеринбурге

53-летний пассажир ехал транзитным рейсом из Перми. Он пытался провезти 4 гранаты. У них взрыватели лежали отдельно от основной части, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Он отметил, что мужчина перевозил наступательные ручные гранаты и противопехотную. Он был пойман сотрудниками вокзала, а затем передан полицейским. Инцидент случился утром 2 августа.
Напомним, ранее в суд было передано дело свердловчан, которые занимались продажей пистолетов-пулеметов и боеприпасов. Они проживали в Каменске-Уральском и занимались перекупом оружия. Однако поставщиков обнаружить не удалось.