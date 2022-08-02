Нижний Тагил попал в рейтинг самых толерантных городов России

Напомним, что ранее Нижний Тагил попал в антирейтинг грязнейших населенных пунктов России, где занял последнее место из десяти возможных. Лидерами признали Магнитогорск, Челябинск и Норильск. Экологи исследовали как промышленные факторы, так и природные.