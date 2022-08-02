Нижний Тагил попал в рейтинг самых толерантных городов России

Наиболее толерантные собственники жилья проживают в Санкт-Петербурге: 31% голосов участников опроса отдано за этот город. Второе место заняла Ялта (13%), третье — Нижний Тагил (11%).
В рейтинг также вошли Тамбов (11%), Калининград (10%), Сочи (10%), Челябинск (7%) и другие, следует из данных рейтинга сервиса онлайн-бронирования жилья для путешественников Tvil.
Напомним, что ранее Нижний Тагил попал в антирейтинг грязнейших населенных пунктов России, где занял последнее место из десяти возможных. Лидерами признали Магнитогорск, Челябинск и Норильск. Экологи исследовали как промышленные факторы, так и природные.