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Нижний Тагил попал в рейтинг самых толерантных городов России

Нижний Тагил попал в рейтинг самых толерантных городов России

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Нижний Тагил стал одним из пяти городов России, где арендодатели меньше всего дискриминируют жильцов по половому или иным признакам.

Наиболее толерантные собственники жилья проживают в Санкт-Петербурге: 31% голосов участников опроса отдано за этот город. Второе место заняла Ялта (13%), третье — Нижний Тагил (11%).

В рейтинг также вошли Тамбов (11%), Калининград (10%), Сочи (10%), Челябинск (7%) и другие, следует из данных рейтинга сервиса онлайн-бронирования жилья для путешественников Tvil.

Напомним, что ранее Нижний Тагил попал в антирейтинг грязнейших населенных пунктов России, где занял последнее место из десяти возможных. Лидерами признали Магнитогорск, Челябинск и Норильск. Экологи исследовали как промышленные факторы, так и природные.

Нижний Тагил попал в антирейтинг самых грязных городов России
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Аренда#Жилье#Квартира#Путешественники
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