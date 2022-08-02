Об опасности купания в фонтанах напомнили в свердловском Роспотребнадзоре в День ВДВ

Во время эксплуатации в фонтанах вода обновляется не часто. Она не очищается и не обеззараживается, как это делается в бассейнах. Жаркая погода также становится причиной размножения микроорганизмов.
Ведомство подчеркивает, что фонтаны — это элементы благоустройства. Они нужны для красоты и увлажнения воздуха. В Роспотребнадзоре добавляют, что в фонтанах часто купаются бездомные собаки и птицы, а они могут быть переносчиками заболеваний.
Таким образом, купание в фонтане может спровоцировать заражение острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивит, энтеровирусные и ротовирусные инфекции, а также вирусный гепатит А. Кроме того, подведенные к фонтанам электрические коммуникации, могут привести к травмированию.