Об опасности купания в фонтанах напомнили в свердловском Роспотребнадзоре в День ВДВ

Ведомство подчеркивает, что фонтаны — это элементы благоустройства. Они нужны для красоты и увлажнения воздуха. В Роспотребнадзоре добавляют, что в фонтанах часто купаются бездомные собаки и птицы, а они могут быть переносчиками заболеваний.