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Об опасности купания в фонтанах напомнили в свердловском Роспотребнадзоре в День ВДВ

Об опасности купания в фонтанах напомнили в свердловском Роспотребнадзоре в День ВДВ

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Об опасности купания в фонтанах напомнили в Роспотребнадзоре Свердловской области в день ВДВ. Там отметили, что это может привести к кишечной или респираторной инфекции.

Во время эксплуатации в фонтанах вода обновляется не часто. Она не очищается и не обеззараживается, как это делается в бассейнах. Жаркая погода также становится причиной размножения микроорганизмов.

Ведомство подчеркивает, что фонтаны — это элементы благоустройства. Они нужны для красоты и увлажнения воздуха. В Роспотребнадзоре добавляют, что в фонтанах часто купаются бездомные собаки и птицы, а они могут быть переносчиками заболеваний.

Таким образом, купание в фонтане может спровоцировать заражение острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивит, энтеровирусные и ротовирусные инфекции, а также вирусный гепатит А. Кроме того, подведенные к фонтанам электрические коммуникации, могут привести к травмированию.

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#Общество#Здоровье#Новости УрФО#Фонтан#Роспотребнадзор#Купание#День ВДВ#Ирина Кирилова
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