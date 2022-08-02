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Потерял сознание в воде. Тело 15-летнего подростка достали из реки под Красноуфимском

Потерял сознание в воде. Тело 15-летнего подростка достали из реки под Красноуфимском

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI

Подросток утонул в реке под Красноуфимском

Отдыхавший на берегу реки в деревне Усть-Бугалыш под Красноуфимском 15-летний подросток утонул.

Трагедия случилась 1 августа на диком пляже на реке Бугалыш, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что юноша нырнул в воду, чтобы искупаться. Однако потерял сознание и захлебнулся. Сначала его друзья самостоятельно пытались найти подростка. Но потом вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС вытащили тело юноши, но уже без признаков жизни.

Управление сообщает, что с начала лета в водоемах Свердловской области утонули 39 человек, в том числе 9 детей. Вытащить живыми спасателям удалось 68 человек.

В ведомстве уточняют, что купание может быть безопасным только на тех пляжах, где проверено дно, а также дежурят спасатели.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Красноуфимск#Утонул#Дети#Подросток
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