Потерял сознание в воде. Тело 15-летнего подростка достали из реки под Красноуфимском

Трагедия случилась 1 августа на диком пляже на реке Бугалыш, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что юноша нырнул в воду, чтобы искупаться. Однако потерял сознание и захлебнулся. Сначала его друзья самостоятельно пытались найти подростка. Но потом вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС вытащили тело юноши, но уже без признаков жизни.
Управление сообщает, что с начала лета в водоемах Свердловской области утонули 39 человек, в том числе 9 детей. Вытащить живыми спасателям удалось 68 человек.
В ведомстве уточняют, что купание может быть безопасным только на тех пляжах, где проверено дно, а также дежурят спасатели.