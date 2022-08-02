Повар уличного кафе избил и ограбил курьера в Екатеринбурге

С заявлением в полицию обратился сам пострадавший 2000 года рождения 28 июля. Он сообщил, что на улице Санаторная, 6 на него напал неизвестный. Он ударил его кастетом по голове и угрожая предметом, который похож на нож, забрал принадлежащий ему телефон, куртку и портфель. Кроме того, мужчина сообщил приметы нападавшего.