Повар уличного кафе избил и ограбил курьера в Екатеринбурге

С заявлением в полицию обратился сам пострадавший 2000 года рождения 28 июля. Он сообщил, что на улице Санаторная, 6 на него напал неизвестный. Он ударил его кастетом по голове и угрожая предметом, который похож на нож, забрал принадлежащий ему телефон, куртку и портфель. Кроме того, мужчина сообщил приметы нападавшего.
В результате розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в разбойном нападении.
Подозреваемым оказался 20-летний житель Екатеринбург, работающий поваром в одном из уличных кафе. Он признался в содеянном. При личном досмотре у него был изъят кастет, а также похищенные устройство и вещи потерпевшего.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.