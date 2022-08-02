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Повар уличного кафе избил и ограбил курьера в Екатеринбурге

Повар уличного кафе избил и ограбил курьера в Екатеринбурге

Вчера, 20:46
Фото: 1MI
Повар уличного кафе восточной кухни в Екатеринбурге напал на курьера и ограбил его. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился сам пострадавший 2000 года рождения 28 июля. Он сообщил, что на улице Санаторная, 6 на него напал неизвестный. Он ударил его кастетом по голове и угрожая предметом, который похож на нож, забрал принадлежащий ему телефон, куртку и портфель. Кроме того, мужчина сообщил приметы нападавшего.

В результате розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в разбойном нападении.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Екатеринбург, работающий поваром в одном из уличных кафе. Он признался в содеянном. При личном досмотре у него был изъят кастет, а также похищенные устройство и вещи потерпевшего. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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