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Разбудить спящего ребенка в коляске заставил маму охранник вокзала в Екатеринбурге

Разбудить спящего ребенка в коляске заставил маму охранник вокзала в Екатеринбурге

Вчера, 19:36
Фото: 1MI
В досмотровой зоне железнодорожного вокзала Екатеринбурга охранник заставил маму разбудить спящего в коляске ребенка.

Мужчина попросил взять ребенка на руки и разбудить его, рассказывает женщина. Она отметила, что коляска была облегченная. У нее не было короба и одеял, пишет Е1.

Охранник с ходу говорит: доставайте ребенка, будите, освобождайте коляску. Всё это безапелляционным тоном: [вы мне] должны [подчиняться], — рассказала Наталья.

Она добавила, что в итоге ей пришлось разбудить ребенка. Она уверена, что можно было без этого обойтись.

По ее словам, на вокзалах в других городах ее не просили будить малыша.

В РЖД объяснили, что охранник поступил законно, так как иначе провести досмотр не представлялось возможным.

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ № 227 от 27 июля 2015 года все предметы, перемещаемые в зону транспортной безопасности, необходимо ставить на ленту рентгенотелевизионной установки, расположенной в зоне досмотра, — пояснили в РЖД.

Коляска, по словам представителей РЖД, тоже является предметом для досмотра. А граждан, в том числе и детей, досматривают путем прохождения через металлодетектор.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Охрана#Вокзал#Мама
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