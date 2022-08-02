Разбудить спящего ребенка в коляске заставил маму охранник вокзала в Екатеринбурге

Мужчина попросил взять ребенка на руки и разбудить его, рассказывает женщина. Она отметила, что коляска была облегченная. У нее не было короба и одеял, пишет Е1.
Охранник с ходу говорит: доставайте ребенка, будите, освобождайте коляску. Всё это безапелляционным тоном: [вы мне] должны [подчиняться], — рассказала Наталья.
Она добавила, что в итоге ей пришлось разбудить ребенка. Она уверена, что можно было без этого обойтись.
По ее словам, на вокзалах в других городах ее не просили будить малыша.
В РЖД объяснили, что охранник поступил законно, так как иначе провести досмотр не представлялось возможным.
В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ № 227 от 27 июля 2015 года все предметы, перемещаемые в зону транспортной безопасности, необходимо ставить на ленту рентгенотелевизионной установки, расположенной в зоне досмотра, — пояснили в РЖД.
Коляска, по словам представителей РЖД, тоже является предметом для досмотра. А граждан, в том числе и детей, досматривают путем прохождения через металлодетектор.