Российский президент пообещал рассмотреть вопрос о реформе РОП по просьбе главы РЭО

Буцаев сообщил о предприятиях, мощности которых 50 тысяч тонн, но переработка там не превышает 200 или 300 тонн. Хотя, судя по актам, все вроде удалось утилизировать. На самом деле отходы потом отправляются на полигоны, зато этим предприятиям больше не нужно платить за их утилизацию.