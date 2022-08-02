Российский президент пообещал рассмотреть вопрос о реформе РОП по просьбе главы РЭО

Posted 2 августа 2022,, 16:29
Published 2 августа 2022,, 16:29
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает tass.ru, Буцаев рассказал, что в процессе утилизации отходов инвестиции возвращаются благодаря РОП в качестве платежей, которые производитель продукта, подлежащего утилизации, должен уплачивать в виде экологического сбора. Еще это может быть сделано, если станут заключаться прямые договоры с утилизатором. «Институт очень хороший, но правоприменение в этом институте очень сложное», — полагает руководитель РЭО.
Обязанность администрировать РОП сегодня у Росприроднадзора. Хотя, согласно тарифу, население суммарно уплачивает 200 миллиардов рублей, но сумма экосбора не бывает выше пяти миллиардов рублей. Из-за этого не окупится возведение новых утилизационных объектов, которые достаточно дороги.
Буцаев сообщил о предприятиях, мощности которых 50 тысяч тонн, но переработка там не превышает 200 или 300 тонн. Хотя, судя по актам, все вроде удалось утилизировать. На самом деле отходы потом отправляются на полигоны, зато этим предприятиям больше не нужно платить за их утилизацию.
Поэтому было принято решение о разработке изменений в федеральный закон, которые бы сделали невозможными подобные злоупотребления. При этом и саму систему удалось бы сделать гораздо понятней, прозрачней и, самое главное, эффективней. Это касается и тех, кто работает на этом рынке.
Как пояснил руководитель РЭО, экосбор не должен считаться налогом. А использовать его можно только в качестве выплат участникам рынка, которые на профессиональной основе занимаются утилизацией. Его целью может быть капитальное и операционное возмещение затрат.
Эту систему в данный момент считают лучшей в мире. И она важна для эффективной работы РЭО.
Российский президент пообещал рассмотреть данный вопрос.