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Свердловчане погибли на трассе в Волгограде

Свердловчане погибли на трассе в Волгограде

Сегодня, 09:31
Фото: МВД России по Волгоградской области
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 1 августа, на шоссе федерального значения «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области. Вследствие трагедии погибли водитель иномарки, 50-летний свердловчанин, и другой человек, находящийся в авто.

На сегодняшний день известно, что водитель фуры с полуприцепом Mercedes ехал по направлению от Волгограда в сторону Камышина, однако совершил выезд на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковыми автомобилями Ford и BMW. От удара грузовоз опрокинулся, а «легковушки» разворотило и разбросало по трассе. Ford’ом управлял свердловчанин, а немецкой машиной — 52-летний житель Перми.

В ДТП скончались 3 человека: водитель и пассажир Ford’а, а также пассажирка BMW. Кроме того пострадало двое детей, пишет «Новости Волгограда».

Фото: МВД России по Волгоградской области

Напомним, что ранее на Свердловской трассе пострадало 6 человек. За рулём находился водитель, который 65 раз нарушал ПДД.

Водитель 65 раз нарушал ПДД: 6 человек пострадали в ДТП на свердловской трассе
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#Анна Варнакина#ДТП#Свердловская область#Полиция#Авария#Смерть#Погибшие#Иномарка
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