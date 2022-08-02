Свердловчане погибли на трассе в Волгограде

На сегодняшний день известно, что водитель фуры с полуприцепом Mercedes ехал по направлению от Волгограда в сторону Камышина, однако совершил выезд на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковыми автомобилями Ford и BMW. От удара грузовоз опрокинулся, а «легковушки» разворотило и разбросало по трассе. Ford’ом управлял свердловчанин, а немецкой машиной — 52-летний житель Перми.



В ДТП скончались 3 человека: водитель и пассажир Ford’а, а также пассажирка BMW. Кроме того пострадало двое детей, пишет «Новости Волгограда».