Тагильчане сразились за звание лучших в классиках и резиночках

По словам помощника организатора Ольги, так как фестиваль направлен именно на уличный спорт, при составлении программы были добавлены новые, дворовые дисциплины.
На пробном этапе мы провели мастер-классы по классикам и резиночкам, и увидели огромный интерес к ним и среди детей, которые пробовали прыгать в первый раз. Участники так увлекались одним элементом, что приходилось уговаривать их переходить к следующему! — сообщил TagilCity.ru организатор фестиваля Александр Коченков.
Он уточнил, что из-за этого появилась идея добавления мастер-класса по дисциплинам в финал.
Ольга уточнила, что планируется записать видео с основными элементами, чтобы люди вспомнили правила и потренировались. На финал приглашаются все желающие. В мастер-классах уже принимали участие более 30 детей и много родителей.
Организаторы добавляют, что инклюзивный фестиваль помогает не просто сделать распространенные виды спорта более популярными, но и способствует возрождению тех игр, которые уже уходят в прошлое.