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Тагильчане сразились за звание лучших в классиках и резиночках

Тагильчане сразились за звание лучших в классиках и резиночках

Сегодня, 13:40
Фото: Александр Коченков
Жители Нижнего Тагила сразились между собой в соревнованиях по классикам и резиночкам. Мероприятие стало одним из этапов проведения инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!».

По словам помощника организатора Ольги, так как фестиваль направлен именно на уличный спорт, при составлении программы были добавлены новые, дворовые дисциплины.

На пробном этапе мы провели мастер-классы по классикам и резиночкам, и увидели огромный интерес к ним и среди детей, которые пробовали прыгать в первый раз. Участники так увлекались одним элементом, что приходилось уговаривать их переходить к следующему! — сообщил TagilCity.ru организатор фестиваля Александр Коченков.
Фото: Александр Коченков

Он уточнил, что из-за этого появилась идея добавления мастер-класса по дисциплинам в финал.

Ольга уточнила, что планируется записать видео с основными элементами, чтобы люди вспомнили правила и потренировались. На финал приглашаются все желающие. В мастер-классах уже принимали участие более 30 детей и много родителей.

Организаторы добавляют, что инклюзивный фестиваль помогает не просто сделать распространенные виды спорта более популярными, но и способствует возрождению тех игр, которые уже уходят в прошлое.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Соревнования#Спорт#Дети#Взрослые#Фестиваль
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