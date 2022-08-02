Тагильчанка закидала бутылками машины на Привокзальной площади

Нападение пожилой женщины засняли водители, припарковавшие автомобили у торгового центра «Кардинал» в Нижнем Тагиле 31 июля в 20:00. С их слов, героиня видео стояла на остановке, затем порылась в мусорке, взяла несколько бутылок и начала кидать их в припаркованные машины.
Одна бутылка попала в лобовое стекло автомобиля, поэтому остальные водители сразу стали уезжать, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Причины поступка женщины неизвестны. Парковка и проезжая часть после «обстрела» были усыпаны стеклом, а сама нападавшая пристала с разговорами к сотрудникам ближайшего общепита, добавил автор видео.
Напомним, блондинка прогулялась по Березовскому в одних трусах. Позже стало известно, что девушка поспорила с подругами.