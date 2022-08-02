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Тагильчанка закидала бутылками машины на Привокзальной площади

Тагильчанка закидала бутылками машины на Привокзальной площади

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Пожилая тагильчанка бросала стеклянные бутылки в припаркованные на проспекте Строителей автомобили.

Нападение пожилой женщины засняли водители, припарковавшие автомобили у торгового центра «Кардинал» в Нижнем Тагиле 31 июля в 20:00. С их слов, героиня видео стояла на остановке, затем порылась в мусорке, взяла несколько бутылок и начала кидать их в припаркованные машины.

Одна бутылка попала в лобовое стекло автомобиля, поэтому остальные водители сразу стали уезжать, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Фото: TagilCity.ru

Причины поступка женщины неизвестны. Парковка и проезжая часть после «обстрела» были усыпаны стеклом, а сама нападавшая пристала с разговорами к сотрудникам ближайшего общепита, добавил автор видео. 

Напомним, блондинка прогулялась по Березовскому в одних трусах. Позже стало известно, что девушка поспорила с подругами.

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