Тагильчанка закидала бутылками машины на Привокзальной площади

Нападение пожилой женщины засняли водители, припарковавшие автомобили у торгового центра «Кардинал» в Нижнем Тагиле 31 июля в 20:00. С их слов, героиня видео стояла на остановке, затем порылась в мусорке, взяла несколько бутылок и начала кидать их в припаркованные машины.