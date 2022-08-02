Татьяна Минеева: У неодобрения нового закона о рекламном операторе есть причины

Работники департамента СМИ и рекламы администрации Москвы считают, что после принятия закона приток средств в городской бюджет сократится, а облик Москвы изменится. Иван Шубин, глава департамента, отправил в комитет Совфеда по экономической политике письмо, в котором перечислил тринадцать замечаний по главным положениям проекта. Кроме других замечаний, в письме сообщается, что принятие документа вызовет возникновение монополии на рекламном рынке. Также закон обеспечит регулятору право вмешиваться в полномочия местных администраций, так как в документе оговаривается утверждение схемы ЦРК на федеральном уровне. Авторы письма объясняют, что доходы столицы значительно снизятся, ведь цену на обслуживание ЦРК устанавливает сам единый оператор, рассчитывая ее по средневзвешенной цене по контрактам, подписанным ранее. Но в столице при этом не будет учтено изменение цен на различных территориях.