Татьяна Минеева: У неодобрения нового закона о рекламном операторе есть причины

Posted 2 августа 2022,, 20:24
Published 2 августа 2022,, 20:24
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Минеева рассказала, что в администрации Москвы услышали протест, выраженный межотраслевым советом, Институтом Pro bono publicо, а также Палатой общественных уполномоченных и рядом других структур.
По заявлению Артема Соколова, руководителя Ассоциации компаний интернет-торговли, негативная позиция по законопроекту утвердилась посредством отраслевого взаимодействия в экосистеме уполномоченного. Против нового закона, который может уничтожить рекламную отрасль в России, выступило все бизнес-сообщество. Соколов уверяет: в Москве осознают абсурдность документа и негативные последствия, которые вызовет его принятие, пишет Newsnn.ru.
Работники департамента СМИ и рекламы администрации Москвы считают, что после принятия закона приток средств в городской бюджет сократится, а облик Москвы изменится. Иван Шубин, глава департамента, отправил в комитет Совфеда по экономической политике письмо, в котором перечислил тринадцать замечаний по главным положениям проекта. Кроме других замечаний, в письме сообщается, что принятие документа вызовет возникновение монополии на рекламном рынке. Также закон обеспечит регулятору право вмешиваться в полномочия местных администраций, так как в документе оговаривается утверждение схемы ЦРК на федеральном уровне. Авторы письма объясняют, что доходы столицы значительно снизятся, ведь цену на обслуживание ЦРК устанавливает сам единый оператор, рассчитывая ее по средневзвешенной цене по контрактам, подписанным ранее. Но в столице при этом не будет учтено изменение цен на различных территориях.
Кроме прочего, в документе умалчивается о способах урегулирования споров в случае недобросовестности эксплуатации ЦРК оператором. Это значит, что оператор не понесет ответственность в случае совершения им нарушений. Система учета данных тоже несет в себе риски распространения противозаконной информации.
В случае одобрения законопроекта граждане не смогут своевременно получать информацию о происшествиях, говорится в письме. Будет затруднена и трансляция социального контента. Единый оператор может захватить всю инфраструктуру Москвы и полностью отключить социальную рекламу, поскольку в законопроекте не учтен тот момент, что часть рекламного времени должна быть отведена социальным правительственным проектам.