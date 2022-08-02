Телеграм-канал против вандалов планируют запустить в Екатеринбурге

Предложение вынесла на обсуждение администрация города. Главы столицы Свердловской области вместе с медиаменеджерами и собственниками крупных telegram-аккаунтов разговаривали без присутствия журналистов.
Власти считают, что работа с вандалами будет проходить эффективнее, если екатеринбуржцы будут размещать фото и видео актов правонарушения в одном месте.
Ожидается, что оценить инициативу попросят общественников из «Совета неравнодушных горожан», пишет Е1.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал бить вандалов нагайками. Казаки с предложением не согласились.