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Телеграм-канал против вандалов планируют запустить в Екатеринбурге

Телеграм-канал против вандалов планируют запустить в Екатеринбурге

Вчера, 20:40
Фото: 1MI
Антивандальный канал в Telegram может появиться в Екатеринбурге. Планируется, что в нём любой екатеринбуржец сможет сообщать об актах вандализма.

Предложение вынесла на обсуждение администрация города. Главы столицы Свердловской области вместе с медиаменеджерами и собственниками крупных telegram-аккаунтов разговаривали без присутствия журналистов.

Власти считают, что работа с вандалами будет проходить эффективнее, если екатеринбуржцы будут размещать фото и видео актов правонарушения в одном месте.

Ожидается, что оценить инициативу попросят общественников из «Совета неравнодушных горожан», пишет Е1.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал бить вандалов нагайками. Казаки с предложением не согласились.

Казаки раскритиковали идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Алексей Орлов#Вандалы#Телеграм-канал#Казаки
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