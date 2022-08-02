tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2022,, 11:24

Published 2 августа 2022,, 11:24

Modified Вчера, 20:25

Updated Вчера, 20:25

В Екатеринбурге июль 2022 года признали самым сухим за всю историю наблюдений

2 августа 2022, 11:24
В Уральском гидрометцентре прошедший июль назвали наиболее сухим за всю историю метеонаблюдений.

По словам синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, количество осадков в прошлом месяце составило 12 мм (13% месячной нормы). Предыдущий рекорд 20,2 мм был в июлях 1889 и 1989 годов, пишет «КП-Екатернбург».

В ближайшие дни в Свердловскую области снова вернется жара. В середине недели температура поднимется до +30. Прогнозируется сухая погода с небольшим количеством осадков.

По прогнозам, температура воздуха в августе в регионе будет выше нормы. В среднем за месяц она составит 13-16 градусов.







Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30