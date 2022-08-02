В Екатеринбурге июль 2022 года признали самым сухим за всю историю наблюдений

Posted 2 августа 2022,, 11:24
Published 2 августа 2022,, 11:24
Modified Вчера, 20:25
Updated Вчера, 20:25
По словам синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, количество осадков в прошлом месяце составило 12 мм (13% месячной нормы). Предыдущий рекорд 20,2 мм был в июлях 1889 и 1989 годов, пишет «КП-Екатернбург».
В ближайшие дни в Свердловскую области снова вернется жара. В середине недели температура поднимется до +30. Прогнозируется сухая погода с небольшим количеством осадков.
По прогнозам, температура воздуха в августе в регионе будет выше нормы. В среднем за месяц она составит 13-16 градусов.