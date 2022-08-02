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Posted 2 августа 2022, 17:01

Published 2 августа 2022, 17:01

Modified 2 августа 2022, 17:01

Updated 2 августа 2022, 17:01

В ХМАО браконьеры застрелили медвежонка на обочине автодороги при свидетелях

В ХМАО браконьеры застрелили медвежонка на обочине автодороги при свидетелях

2 августа 2022, 17:01
Фото: 1MI.
Мужчина остановился у дороги в ХМАО, чтобы запечатлеть маленького медведя на видео, но стал случайным свидетелем убийства животного: браконьеры подъехали на машине и застрелили медвежонка.

На обочине шоссе, где и случилась трагедия, затормозил внедорожник. Из автомобиля вышли двое мужчин. Они из ружья расстреляли молодого зверя. Дальше браконьеры затребовали удалить видеозапись, но мужчина все-таки опубликовал видеоролик в социальных сетях, сообщает портал «Новые известия» со ссылкой на ИА muksun.fm.

На кадрах видно, что на транспортное средство убийц нанесён логотип югорской организации по доставке воды. Собственники компании сообщили, что отдали машину охотникам во временное пользование.

После публикации видео парламентарий ХМАО — Югры Николай Заболотнев подал заявление в полицию. Инцидент приобрел всероссийские масштабы после того, как председатель антикоррупционного проекта Виталий Бородин обратился с аналогичным прошением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

На сегодняшний день личности охотников определены, в отношении них возбуждена уголовная статья за причинение ущерба в особо крупном размере вследствие незаконной охоты. Дело контролирует прокуратура автономного округа.

#Происшествия#Россия#Смерть#Полиция#ХМАО#Видео#Браконьеры#Медведь
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