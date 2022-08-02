В ХМАО браконьеры застрелили медвежонка на обочине автодороги при свидетелях

На обочине шоссе, где и случилась трагедия, затормозил внедорожник. Из автомобиля вышли двое мужчин. Они из ружья расстреляли молодого зверя. Дальше браконьеры затребовали удалить видеозапись, но мужчина все-таки опубликовал видеоролик в социальных сетях, сообщает портал «Новые известия» со ссылкой на ИА muksun.fm.