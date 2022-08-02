ГлавноеВсе новости
В Нижнем Тагиле исчез «Мегамарт» на Вые

В Нижнем Тагиле исчез «Мегамарт» на Вые

Сегодня, 08:23
Фото: TagilCity.ru
Вывеска «Мегамарт» исчезла со здания торгового центра по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Теперь там размещается вывеска под брендом сети «Магнит» — магазин «Семейный».

В Нижнем Тагиле продолжается переход магазинов «Мегамарт» и «Минимарт» под бренд торговой сети «Магнит». Часть из них превратится в «Магнит у дома» и «Магнит Косметик», два крупных супермаркета останутся большими магазинами под новой вывеской.

Смена названия уже произошла в Нижнем Тагиле в здании ТЦ по улице Фрунзе на Вые. Монтаж белой рекламной конструкции на боковую часть здания заснял подписчик TagilCity.ru вечером 1 августа. Над центральным входом красная вывеска «Семейный» уже установлена.

Ранее продуктовый ритейлер «Магнит» выкупил холдинг Dixy Holding Limited (магазины «Дикси» и «Мегамарт»), стоимость сделки составила за 87,6 млрд рублей. При этом часть персонала не переходит на работу в торговой сети — кто-то рассматривал такую работу как временную, а кого-то не заинтересовали условия нового работодателя. Помимо смены системы лояльности в бывших «Мегамартах» заменят и продукты собственного приготовления на аналогичные, но рецептуры новой сети.

Пустые полки оставили тагильчане за три дня распродажи в «Мегамарте» на ГГМ
Узнать подробнее
#Александра Логинова#Магнит#Мегамарт#Вывеска#Реклама#Наружная реклама#Торговый центр#Нижний Тагил#Бизнес
Подпишитесь
Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:00
Фото города за 300 лет собрали в одной книге в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:28
Креков и Пинаев оценили условия размещения беженцев с Донбасса в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:15
От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах
Вчера, 10:41
Пожилым беженцам и инвалидам с Украины предоставят интернаты в Свердловской области
Сегодня, 08:16
H&M не открылся в Нижнем Тагиле в день обещанной распродажи
Вчера, 15:30