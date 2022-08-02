В Нижнем Тагиле исчез «Мегамарт» на Вые

Ранее продуктовый ритейлер «Магнит» выкупил холдинг Dixy Holding Limited (магазины «Дикси» и «Мегамарт»), стоимость сделки составила за 87,6 млрд рублей. При этом часть персонала не переходит на работу в торговой сети — кто-то рассматривал такую работу как временную, а кого-то не заинтересовали условия нового работодателя. Помимо смены системы лояльности в бывших «Мегамартах» заменят и продукты собственного приготовления на аналогичные, но рецептуры новой сети.