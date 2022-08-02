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Posted 2 августа 2022, 10:06

Published 2 августа 2022, 10:06

Modified 7 сентября 2022, 06:09

Updated 7 сентября 2022, 06:09

В Нижнем Тагиле профориентация детей начинается с садиков

В Нижнем Тагиле профориентация детей начинается с садиков

2 августа 2022, 10:06
Фото: 1MI.
Множество программ по профориентации детей, начиная с детских садов, существует в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Реализацию и развитие проектов обсудили в региональном правительстве, сообщает Департамент информационной политики.

В Свердловской области работает федеральный проект «Успех каждого ребенка», который направлен профориентацию детей. Также в регионе открываются дополнительные технопарки «Кванториум», центры технической и естественно-научной направленности «Точка роста» и цифрового образования IT-куб.

Свердловская область в 2022 году начинает реализацию проекта «Профессионалитет». Программа представляет собой практическую подготовку специалистов под запрос конкретного производства, — рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

Для ранней профориентации дошкольников совместно с крупными предприятиями Свердловской области разработан проект «Уральская инженерная школа». В рамках программы в детских садах проводятся занятия по подготовке кадров в игровой форме.

Эта программа реализуется и в МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле.

У нас в объединении существует различная инновационная деятельность. Есть «Кванториум», где дети ознакамливаются, например, с биохимией и физикой. Что касается «Лаборатории профессий», то этот проект мы создали одни из первых в Нижнем Тагиле. Дети могут узнать о том, как работают слесари, инженеры, технологи, конструкторы и так далее, — рассказала журналисту TagilCity.ru и. о. директора МАДОУ «Детство» Надежда Степанова.

Она отметила, что в МАДОУ также есть и медицинское, сельскохозяйственное, металлургическое направление для профориентации юных тагильчан. Все лаборатории сделаны в отдельных помещениях, которые оснащены необходимым оборудованием. Занятие проводят педагоги объединения, учитывая возрастные особенности воспитанников.

Прежде всего профориентационные проекты направлены на подрастающее поколение, однако и взрослые свердловчане участвуют в проектах.

В обучении охвачено порядка 150 тысяч учащихся с 6 по 11 классы. Но мы видим и гибкость старшего поколения в этом вопросе — около шести тысяч жителей региона предпенсионного и пенсионного возраста прошли обучение, — отметил министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов.
#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Школьники#Детские сады#Павел Креков
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