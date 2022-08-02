В Нижнем Тагиле профориентация детей начинается с садиков

Posted 2 августа 2022, 10:06
Published 2 августа 2022, 10:06
Modified 7 сентября 2022, 06:09
Updated 7 сентября 2022, 06:09
В Свердловской области работает федеральный проект «Успех каждого ребенка», который направлен профориентацию детей. Также в регионе открываются дополнительные технопарки «Кванториум», центры технической и естественно-научной направленности «Точка роста» и цифрового образования IT-куб.
Свердловская область в 2022 году начинает реализацию проекта «Профессионалитет». Программа представляет собой практическую подготовку специалистов под запрос конкретного производства, — рассказал замгубернатора региона Павел Креков.
Для ранней профориентации дошкольников совместно с крупными предприятиями Свердловской области разработан проект «Уральская инженерная школа». В рамках программы в детских садах проводятся занятия по подготовке кадров в игровой форме.
Эта программа реализуется и в МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле.
У нас в объединении существует различная инновационная деятельность. Есть «Кванториум», где дети ознакамливаются, например, с биохимией и физикой. Что касается «Лаборатории профессий», то этот проект мы создали одни из первых в Нижнем Тагиле. Дети могут узнать о том, как работают слесари, инженеры, технологи, конструкторы и так далее, — рассказала журналисту TagilCity.ru и. о. директора МАДОУ «Детство» Надежда Степанова.
Она отметила, что в МАДОУ также есть и медицинское, сельскохозяйственное, металлургическое направление для профориентации юных тагильчан. Все лаборатории сделаны в отдельных помещениях, которые оснащены необходимым оборудованием. Занятие проводят педагоги объединения, учитывая возрастные особенности воспитанников.
Прежде всего профориентационные проекты направлены на подрастающее поколение, однако и взрослые свердловчане участвуют в проектах.
В обучении охвачено порядка 150 тысяч учащихся с 6 по 11 классы. Но мы видим и гибкость старшего поколения в этом вопросе — около шести тысяч жителей региона предпенсионного и пенсионного возраста прошли обучение, — отметил министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов.