В Нижнем Тагиле профориентация детей начинается с садиков

Она отметила, что в МАДОУ также есть и медицинское, сельскохозяйственное, металлургическое направление для профориентации юных тагильчан. Все лаборатории сделаны в отдельных помещениях, которые оснащены необходимым оборудованием. Занятие проводят педагоги объединения, учитывая возрастные особенности воспитанников.