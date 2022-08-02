Юбилейный велопробег до Екатеринбурга совершил тагильчанин к 300-летию города

Андрей Стахеев работает начальником информационно-технического отдела в ООО «Водоканал-НТ». А свободное время проводит активно, занимаясь бегом, лыжами и велопробегами.
В этом году Андрей решил проехать на велосипеде от Нижнего Тагила до Екатеринбурга и обратно. Свой пробег протяжённостью примерно 300 километров он посвятил юбилею города.
Это был первый мой велопробег такой протяжённостью. До этого я ездил максимум 155 километров, — поделился с TagilCity.ru Андрей Стахеев.
Стартовал вело-марафон от завода-музея имени Куйбышева. Конечной точкой стал нулевой километр возле Почтамта в Екатеринбурге.
В общем велопробег занял около 15 часов, из них 10,5 часов непосредственно езды. По словам Андрея, каждые 20-30 километров он останавливался на короткие промежутки времени, чтобы перевести дух и попить воды. Кроме того, на всём протяжении маршрута за велосипедистом следовала съёмочная группа. Юбилейному велопробегу будет посвящён небольшой фильм.
Погода стояла отличная. Весь пробег дался мне легко, сил осталось много. Мог бы ещё проехать. Думал, что мышцы болеть будут, но ничего такого не было. На следующий день ещё кросс 10-километровый пробежал, — рассказал Андрей Стахеев.