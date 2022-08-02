Юбилейный велопробег до Екатеринбурга совершил тагильчанин к 300-летию города

В общем велопробег занял около 15 часов, из них 10,5 часов непосредственно езды. По словам Андрея, каждые 20-30 километров он останавливался на короткие промежутки времени, чтобы перевести дух и попить воды. Кроме того, на всём протяжении маршрута за велосипедистом следовала съёмочная группа. Юбилейному велопробегу будет посвящён небольшой фильм.