За отрезанные пальцы завод в Каменске-Уральском заплатит работнику 300 тысяч рублей

В связи с тем, что были выявлены нарушения, прокуратура направила иск в суд о признании отношений между работником и работодателем трудовыми, а также о возложении обязанности на последнего провести расследование несчастного случая. Кроме того, прокуратура запросила взыскания расходов на лечение в размере 6,8 тысячи рублей.