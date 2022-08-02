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За отрезанные пальцы завод в Каменске-Уральском заплатит работнику 300 тысяч рублей

За отрезанные пальцы завод в Каменске-Уральском заплатит работнику 300 тысяч рублей

Вчера, 20:17
Фото: 1MI
Не оформленная сотрудница на производстве в Каменске-Уральском во время работы получила травму руки. В результате ей пришлось ампутировать палец. Прокуратура обратилась с иском в суд, а работник и работодатель заключили соглашение о выплате 300 тысяч рублей.

Работница после происшествия обратилась в прокуратуру. По ее заявлению была проведена проверка по соблюдению трудового законодательства.

Оказалось, что женщина работала без трудового договора в должности резчика материалов на производстве респираторов у физического лица. Утром 20 августа 2021 года во время нарезки материалов женщина получила травму ногтевой фаланги 1 пальца, а также рваную рану еще одного одного. Причиной стало ненадлежащее обеспечение безопасности на производстве.

В результате на правой руке женщине пришлось на уровне головки основной фаланги ампутировать палец. Пострадавшая проходила лечение в больнице, у также Центре косметической и пластической хирургии. На лечение она потратила 6,8 тысячи рублей.

В связи с тем, что были выявлены нарушения, прокуратура направила иск в суд о признании отношений между работником и работодателем трудовыми, а также о возложении обязанности на последнего провести расследование несчастного случая. Кроме того, прокуратура запросила взыскания расходов на лечение в размере 6,8 тысячи рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора. На данный момент они находятся на исполнеии. Также работник и работодатель договорились о том, что предприятие выплатит 300 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Общество#Каменск-Уральский#Новости УрФО#Работник#Работодатель#Травма#Суд
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