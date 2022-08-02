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Жители Ирбита разбили кувалдой дверь магазина и украли технику на 760 тысяч

Жители Ирбита разбили кувалдой дверь магазина и украли технику на 760 тысяч

Сегодня, 15:55
Фото: 1MI
До шести дет лишения свободы грозит четырем жителям Ирбита, которые ограбили магазин техники в Туринске. Злоумышленники разбили двери кувалдой и похитили телефоны и ноутбуки на 760 тысяч рублей.

В марте 2022 года четыре мужчины решили ограбить магазин электронной техники в Туринске. Они заранее осмотрели помещение, выбрав интересующий товар и распределив роли для совершения преступления.

Налет злоумышленники организовали в ночь на 17 марта. Двое из них остались на улице для контроля, а двое проникли в магазин, разбив двери при помощи кувалды и молотка. Преступники забрали заранее присмотренные ноутбуки и сотовые телефоны. Сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей.

Обвиняемые были задержаны, большую часть товара они сбыть не успели, у них было изъято похищенного имущества на 732 тысячи рублей.

За кражу в крупном размере с незаконным проникновением каждому из четырех преступников грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, неизвестные выломали дверь и ограбили вейп-шоп в ночь на 29 июля в Екатеринбурге. Ущерб составил более 200 тысяч рублей, преступников разыскивает полиция.

Выбили двери, забрали товар и деньги. Вейп-шоп обокрали ночью в Екатеринбурге
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