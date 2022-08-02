Жители Ирбита разбили кувалдой дверь магазина и украли технику на 760 тысяч

Налет злоумышленники организовали в ночь на 17 марта. Двое из них остались на улице для контроля, а двое проникли в магазин, разбив двери при помощи кувалды и молотка. Преступники забрали заранее присмотренные ноутбуки и сотовые телефоны. Сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей.