Жители Ирбита разбили кувалдой дверь магазина и украли технику на 760 тысяч

В марте 2022 года четыре мужчины решили ограбить магазин электронной техники в Туринске. Они заранее осмотрели помещение, выбрав интересующий товар и распределив роли для совершения преступления.
Налет злоумышленники организовали в ночь на 17 марта. Двое из них остались на улице для контроля, а двое проникли в магазин, разбив двери при помощи кувалды и молотка. Преступники забрали заранее присмотренные ноутбуки и сотовые телефоны. Сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей.
Обвиняемые были задержаны, большую часть товара они сбыть не успели, у них было изъято похищенного имущества на 732 тысячи рублей.
За кражу в крупном размере с незаконным проникновением каждому из четырех преступников грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, неизвестные выломали дверь и ограбили вейп-шоп в ночь на 29 июля в Екатеринбурге. Ущерб составил более 200 тысяч рублей, преступников разыскивает полиция.