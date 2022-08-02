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Posted 2 августа 2022,, 10:41

Published 2 августа 2022,, 10:41

Modified Вчера, 20:25

Updated Вчера, 20:25

Жители Свердловской области оформили 13,6 тысячи карт болельщика

2 августа 2022, 10:41
В Свердловской области футбольные болельщики оформили 13,6 тысячи карт, необходимые для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

Как передает «КП-Екатеринбург», за четыре недели 10,8 тыс. человек при оформлении карт подтвердили свою личность через МФЦ, еще чуть более 2,8 тыс. оформили карту «с нуля».

Отмечается, что данный документ понадобится для посещения матчей всем без гостям соревнования. 

Получить карту можно через портал госуслуг. Подтвердить личность можно в офисах МФЦ. Результат придет в личный кабинет и на электронную почту в течение трех дней.

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