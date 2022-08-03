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Более 700 тагильчан поучаствуют в соревнованиях по стритболу в честь 300-летия города

Более 700 тагильчан поучаствуют в соревнованиях по стритболу в честь 300-летия города

Вчера, 19:40
Фото: 1MI
Более 700 заявок принято на соревнования по стритболу, посвященные 300-летию Нижнего Тагила. XXII чемпионат состоится 13 августа у ФОК «Президентский».

Спортсмены со Свердловской области будут соревноваться в 21 категории. Для них установят 12 баскетбольных стоек. Также в рамках мероприятия пройдет турнир для детей из детдомов региона, им выдадут специальную спортивную экипировку.

Впервые в Нижнем Тагиле состоится областной этап Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола для девушек и юношей 2008–2009 годов рождения. Победители отправятся на финал в Пермь в конце августа.

Наш чемпионат — это одно из самых ярких массовых спортивных мероприятий, который часто называют визитной карточкой Дня города Нижний Тагил, — рассказал один из организаторов соревнований, директор спортивной школы «Старый соболь» Игорь Вахрушев.

Победители в 15 номинациях будут объявлены 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 13 августа в ФОК «Президенсткий» также пройдет фестиваль ГТО. Тагильчане будут соревноваться в различных дисциплинах. Всем участникам, независимо от результатов, будет выдана сувенирная продукция, посвященная 300-летию города.

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#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Стритбол#Соревнования#Улица#300 лет Нижнему Тагилу
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