Более 700 тагильчан поучаствуют в соревнованиях по стритболу в честь 300-летия города

Спортсмены со Свердловской области будут соревноваться в 21 категории. Для них установят 12 баскетбольных стоек. Также в рамках мероприятия пройдет турнир для детей из детдомов региона, им выдадут специальную спортивную экипировку.
Впервые в Нижнем Тагиле состоится областной этап Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола для девушек и юношей 2008–2009 годов рождения. Победители отправятся на финал в Пермь в конце августа.
Наш чемпионат — это одно из самых ярких массовых спортивных мероприятий, который часто называют визитной карточкой Дня города Нижний Тагил, — рассказал один из организаторов соревнований, директор спортивной школы «Старый соболь» Игорь Вахрушев.
Победители в 15 номинациях будут объявлены 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, 13 августа в ФОК «Президенсткий» также пройдет фестиваль ГТО. Тагильчане будут соревноваться в различных дисциплинах. Всем участникам, независимо от результатов, будет выдана сувенирная продукция, посвященная 300-летию города.