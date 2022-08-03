Чиновники не предоставили соцжилье жительнице аварийного дома в Свердловской области

Администрация Шалинского района с сентября 2021 года была обязана выдать жилплощадь в рамках договора соцнайма свердловчанке и её супругу. Постановление суда начало свое действие, однако чиновники так его и не выполнили. Из-за этого женщина приняла решение обратиться в прокуратуру.
Вследствие установленных нарушений жилищных прав прокурор выдал главе администрации Шалинского городского округа представление. Заявительнице было отдано в пользование жильё в манёвренном фонде.
Прокуратура проконтролировала устранение по нарушению жилищных прав свердловчанки, благодаря чему мэрия всё-таки выдала жилье по ул. Свердлова в посёлке Шаля, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.