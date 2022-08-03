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Чиновники не предоставили соцжилье жительнице аварийного дома в Свердловской области

Чиновники не предоставили соцжилье жительнице аварийного дома в Свердловской области

Сегодня, 16:50
Фото: 1MI
Чиновники не предоставили жилье женщине и её семье, жилплощадь которой признали аварийной и подлежащей демонтажу. Ситуацию удалось разрешить только после того, как вмешалась прокуратура. Инцидент произошёл в Шалинском районе Свердловской области.

Администрация Шалинского района с сентября 2021 года была обязана выдать жилплощадь в рамках договора соцнайма свердловчанке и её супругу. Постановление суда начало свое действие, однако чиновники так его и не выполнили. Из-за этого женщина приняла решение обратиться в прокуратуру.

Вследствие установленных нарушений жилищных прав прокурор выдал главе администрации Шалинского городского округа представление. Заявительнице было отдано в пользование жильё в манёвренном фонде.

Прокуратура проконтролировала устранение по нарушению жилищных прав свердловчанки, благодаря чему мэрия всё-таки выдала жилье по ул. Свердлова в посёлке Шаля, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Чиновники#Чиновник#Суд#Прокуратура
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