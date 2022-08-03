Двухлетнюю девочку с опасным диагнозом спасли онкологи в Екатеринбурге

После того, как маленькой екатеринбурженке диагностировали нефробластому, врачи решились на проведение химиотерапии. Таким образом медики рассчитывали максимально уменьшить опухоль и сделать её операбельной. После окончания подготовки к операции врачи в сотрудничестве с медработниками СОКБ №1 и Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ провели хирургическое вмешательство.