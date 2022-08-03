Двухлетнюю девочку с опасным диагнозом спасли онкологи в Екатеринбурге

Нефробластома — разновидность рака почки, возникающая у детей 3-4 лет и уменьшающаяся в размерах после достижения 5-летнего возраста. Опасна осложнениями в виде опухолевого тромба, который может забить кровеносные сосуды ребёнка и добраться до сердца.
После того, как маленькой екатеринбурженке диагностировали нефробластому, врачи решились на проведение химиотерапии. Таким образом медики рассчитывали максимально уменьшить опухоль и сделать её операбельной. После окончания подготовки к операции врачи в сотрудничестве с медработниками СОКБ №1 и Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ провели хирургическое вмешательство.
Первым делом медики изъяли из организма опухолевый тромб, а после — почку ребёнка. Врачи говорят, что иначе поступить было невозможно, потому что орган маленький и весь поражен болезнью.
Операция прошла удачно. Девочка не заканчивает получать химиотерапию для того, чтобы не возникла новая опухоль, сообщает информационный портал Свердловской области.