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Двухлетнюю девочку с опасным диагнозом спасли онкологи в Екатеринбурге

Двухлетнюю девочку с опасным диагнозом спасли онкологи в Екатеринбурге

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
Хирурги-онкологи и коллектив областной больницы №1 в Екатеринбурге спасли девочку, которой в 2,5 года поставили опасный диагноз.

Нефробластома — разновидность рака почки, возникающая у детей 3-4 лет и уменьшающаяся в размерах после достижения 5-летнего возраста. Опасна осложнениями в виде опухолевого тромба, который может забить кровеносные сосуды ребёнка и добраться до сердца.

После того, как маленькой екатеринбурженке диагностировали нефробластому, врачи решились на проведение химиотерапии. Таким образом медики рассчитывали максимально уменьшить опухоль и сделать её операбельной. После окончания подготовки к операции врачи в сотрудничестве с медработниками СОКБ №1 и Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ провели хирургическое вмешательство.

Первым делом медики изъяли из организма опухолевый тромб, а после — почку ребёнка. Врачи говорят, что иначе поступить было невозможно, потому что орган маленький и весь поражен болезнью.

Операция прошла удачно. Девочка не заканчивает получать химиотерапию для того, чтобы не возникла новая опухоль, сообщает информационный портал Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Здоровье#Дети#Больница#Рак#Операция
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