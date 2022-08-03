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Екатеринбуржец на велосипеде шлёпал по попе прохожих девушек

Екатеринбуржец на велосипеде шлёпал по попе прохожих девушек

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI
Мужчина на велосипеде шлёпал по попе проходящих мимо него девушек в центре Екатеринбурга. Один из случаев произошёл 16 июля.

Екатеринбурженка, на себе испытавшая шлепок извращенца, успела сфотографировать мужчину. Она составила заявление в полицию и приложила снимок.

Отец пострадавшей рассказал, что мужчина разъезжает на велосипеде и трогает жительниц Екатеринбурга за ягодицы без их согласия. Родственник заявил, что заявление его 23-летней дочери сначала отказывались принимать в полиции из-за того, что дежурный не увидел состав преступления. Позже заявление он всё-таки принял.

УМВД облцентра Свердловской области подтверждает наличие обращение гражданки и расследует обстоятельства произошедшего, пишет Е1.

Ранее извращенец из Екатеринбурга 6 раз нападал на жительниц города.

Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Велосипед#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Сотрудники полиции
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