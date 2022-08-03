Екатеринбуржец на велосипеде шлёпал по попе прохожих девушек

Отец пострадавшей рассказал, что мужчина разъезжает на велосипеде и трогает жительниц Екатеринбурга за ягодицы без их согласия. Родственник заявил, что заявление его 23-летней дочери сначала отказывались принимать в полиции из-за того, что дежурный не увидел состав преступления. Позже заявление он всё-таки принял.