Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Штраф за дискредитацию военных сил Российской федерации бывшему градоначальнику был выписан 27 мая 2022 года. По решению суда, Евгений Ройзман должен был выплатить 85 тысяч рублей за административное нарушение.
Свердловчанин не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Рассмотрев дело, суд второй инстанции оставил вынесенное решение без изменения.
Напомним, это уже не первый штраф, который получает Евгений Ройзман по ч. 3 ст. 20.1КоАП РФ. Помимо этого, за работу на митингах полиция требует от него 565 тысяч рублей.