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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 17:03
Фото: 1MI
Апелляцию бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оставил без удовлетворения Свердловский областной суд.

Штраф за дискредитацию военных сил Российской федерации бывшему градоначальнику был выписан 27 мая 2022 года. По решению суда, Евгений Ройзман должен был выплатить 85 тысяч рублей за административное нарушение.

Свердловчанин не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Рассмотрев дело, суд второй инстанции оставил вынесенное решение без изменения.

Напомним, это уже не первый штраф, который получает Евгений Ройзман по ч. 3 ст. 20.1КоАП РФ. Помимо этого, за работу на митингах полиция требует от него 565 тысяч рублей.

Свердловская полиция требует 565 тысяч рублей с Ройзмана за проведение митингов
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