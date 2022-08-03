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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уехал на Донбасс

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уехал на Донбасс

Сегодня, 19:42
Фото: Департамент информационной политики
В Донбасс во вторник, 2 августа, прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он возглавляет делегацию из региона. Однако, кто в нее входит, не уточняется.

В ходе рабочей встречи стороны обсуждали вопросы, касающиеся восстановления города Макеевка, расположенного в пригороде Донецка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Куйвашев уже не в первый раз посещает Донбасс. Программа восстановления города, рассчитанная на три года, уже подготовлена, пишет Пушилин. На данный момент проводятся работы по остеклению зданий, а также ремонтируются дороги. Также в списке первоочередных задач — подготовка объектов к новому учебному году и отопительному сезону.

Еще одна проблема, которую обсуждали Куйвашев с Пушилиным — нехватка медиков. По словам губернатора, на Урале готовы обучать специалистов, которые при желании затем будут отправлены на Донбасс.

Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку
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#Ирина Кирилова#Политика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Денис Пушилин#Макеевка#Донбасс#ДНР#Делегация
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