Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уехал на Донбасс

В ходе рабочей встречи стороны обсуждали вопросы, касающиеся восстановления города Макеевка, расположенного в пригороде Донецка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Куйвашев уже не в первый раз посещает Донбасс. Программа восстановления города, рассчитанная на три года, уже подготовлена, пишет Пушилин. На данный момент проводятся работы по остеклению зданий, а также ремонтируются дороги. Также в списке первоочередных задач — подготовка объектов к новому учебному году и отопительному сезону.
Еще одна проблема, которую обсуждали Куйвашев с Пушилиным — нехватка медиков. По словам губернатора, на Урале готовы обучать специалистов, которые при желании затем будут отправлены на Донбасс.