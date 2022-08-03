Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уехал на Донбасс

По его словам, Куйвашев уже не в первый раз посещает Донбасс. Программа восстановления города, рассчитанная на три года, уже подготовлена, пишет Пушилин. На данный момент проводятся работы по остеклению зданий, а также ремонтируются дороги. Также в списке первоочередных задач — подготовка объектов к новому учебному году и отопительному сезону.