Информационную борьбу с вандалами объявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Так, в столице Урала появится специальный telegram-канал, в котором будут публиковаться акты вандализма, в том числе и с записей видеокамер города. По мнению градоначальника, это должно отпугнуть нарушителей, которые будут видеть свои деяния.
Также Алексей Орлов сообщил, что в Екатеринбурге будет усилено патрулирование и установят новые видеокамеры, а в школах станут проводить профилактические беседы.
Помимо этого, планируется внедрять антивандальные конструкции и быстрыми темпами устранять последствия нарушений. Также мэрия разрабатывает новую систему штрафов за порчу городского имущества, пишет Ура.ру.