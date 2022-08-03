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Информационную борьбу с вандалами объявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Информационную борьбу с вандалами объявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Сегодня, 16:34
Фото: 1MI
Об информационных способах борьбы с вандалами, которые портят фасады и элементы благоустройства, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Так, в столице Урала появится специальный telegram-канал, в котором будут публиковаться акты вандализма, в том числе и с записей видеокамер города. По мнению градоначальника, это должно отпугнуть нарушителей, которые будут видеть свои деяния.

Также Алексей Орлов сообщил, что в Екатеринбурге будет усилено патрулирование и установят новые видеокамеры, а в школах станут проводить профилактические беседы.

Помимо этого, планируется внедрять антивандальные конструкции и быстрыми темпами устранять последствия нарушений. Также мэрия разрабатывает новую систему штрафов за порчу городского имущества, пишет Ура.ру.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Вандалы#Мэр#Борьба#Граффити
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