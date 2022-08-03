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Posted 3 августа 2022,, 12:37

Published 3 августа 2022,, 12:37

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

ИРИ: Получено рекордное количество заявок на конкурс национального контента

3 августа 2022, 12:37
1 августа закончился прием заявок на проект Института развития интернета по созданию национального контента. Получено рекордное число заявок – около 3000. Примерно половина из них будет участвовать в конкурсе.

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина назвала получение рекордного количества заявок сигналом того, что создателям контента есть что сказать аудитории. Она напомнила, что институт поддерживает не только авторов сериалов, но и других типов контента, пишет newstracker.ru.

Лапина отметила, что жанр и формат контента – не главные критерии отбора. Основной упор экспертное жюри делает на качестве продукта. Также внимательно  проверяются технические аспекты и соответствие критериям конкурса. Речь идёт о бюджете, целевой аудитории, соблюдении сроков.

Больше всего заявок конкурсанты подали в категории “Видеоконтент”. Это анимационные и игровые сериалы, документальные фильмы, программы и не только. За ним идет блогерский контент, в том числе для соцсетей. Третье по количеству заявок место за мультиформатными проектами – видеоиграми, программным обеспечением, специальными проектами для онлайн-СМИ. 

Уже в ближайшее время эксперты ИРИ проверят все заявки на соответствие конкурсным правилам. Прошедшие на следующий этап проекты оценят отраслевые эксперты. Отобранное ими отправится на рассмотрение в экспертные группы продюсерского совета ИРИ. Очная защита проектов, прошедших через все этапы оценки, состоится в сентябре.

 

#Светлана Павлова
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