ИРИ: Получено рекордное количество заявок на конкурс национального контента

Больше всего заявок конкурсанты подали в категории “Видеоконтент”. Это анимационные и игровые сериалы, документальные фильмы, программы и не только. За ним идет блогерский контент, в том числе для соцсетей. Третье по количеству заявок место за мультиформатными проектами – видеоиграми, программным обеспечением, специальными проектами для онлайн-СМИ.