Лучшие учителя и воспитатели Свердловской области получат премии до 300 тысяч рублей

Никогда не устану повторять, что поддержка учителей — одна из наших приоритетных задач. Именно поэтому я решил, что нужно дополнительно наградить победителей и призеров региональных конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России», сказал Евгений Куйвашев.
Победителям конкурсов будет выплачено по 300 тысяч рублей, а за второе и третье места — 200 и 100 тысяч рублей соответственно.
По словам губернатора, учителя, которые становятся лучшими, разрабатывают уникальные методики и нестандартные подходы к детям.
В Свердловской области лучшим учителем в 2022 году стала преподаватель русского языка и литературы школы № 33 Березовского Ольга Грехова. Она работает в школе уже 9 лет. Лучшим воспитателем стала педагог-психолог детского сада комбинированного вида «Страна чудес» из Новоуральска Елизавета Васильева. Оба педагога представят регион в финале.
В общей сложности в этом году за звание лучшего соревновались 63 учителя и 109 воспитателей из разных городов области, в том числе и Нижнего Тагила. Жюри из лучших педагогов, которые ранее становились победителями, оценивало участников. В ходе испытаний учителя и воспитатели показали свои навыки по нестандартным подходам к детям, а также проводили уроки школьникам, которых видели впервые, сообщает департамент информационной политики.