Лучшие учителя и воспитатели Свердловской области получат премии до 300 тысяч рублей

В общей сложности в этом году за звание лучшего соревновались 63 учителя и 109 воспитателей из разных городов области, в том числе и Нижнего Тагила. Жюри из лучших педагогов, которые ранее становились победителями, оценивало участников. В ходе испытаний учителя и воспитатели показали свои навыки по нестандартным подходам к детям, а также проводили уроки школьникам, которых видели впервые, сообщает департамент информационной политики.