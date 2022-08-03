Масочный режим возвращается в больницы Свердловской области

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты вводится в целях профилактических мер перед сезонным повышением количества больных острыми респираторными заболеваниями. Введение данных мер рекомендовано Минздравом России.
Пристальное внимание соблюдению масочного режима предлагают уделять в медицинских учреждениях, которые посещает много пациентов из группы риска (возраст от 65 лет, наличие хронических заболеваний — прим. ред.)
Соблюдение рекомендаций позволит больницам продолжать работать в штатном режиме, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее жители Нижнего Тагила задавались вопросом о возвращении масочного режима. Тем временем вирусологи прогнозируют новую волну коронавируса уже к концу лету.