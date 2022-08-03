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Масочный режим возвращается в больницы Свердловской области

Масочный режим возвращается в больницы Свердловской области

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Медицинские учреждения Свердловской области обязали вернуть масочный режим и проконтролировать его выполнение.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты вводится в целях профилактических мер перед сезонным повышением количества больных острыми респираторными заболеваниями. Введение данных мер рекомендовано Минздравом России.

Пристальное внимание соблюдению масочного режима предлагают уделять в медицинских учреждениях, которые посещает много пациентов из группы риска (возраст от 65 лет, наличие хронических заболеваний — прим. ред.)

Соблюдение рекомендаций позволит больницам продолжать работать в штатном режиме, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее жители Нижнего Тагила задавались вопросом о возвращении масочного режима. Тем временем вирусологи прогнозируют новую волну коронавируса уже к концу лету.

Вирусолог спрогнозировал пик новой волны ковида к концу лета
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#Больница#Маска#Масочный режим#Коронавирус
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