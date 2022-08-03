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Мать с 9-месячным ребенком напугал и запер в кабинете УЗИ врач в Красноуральске

Мать с 9-месячным ребенком напугал и запер в кабинете УЗИ врач в Красноуральске

Сегодня, 16:34
Фото: 1MI
Скандал разразился в Красноуральской центральной городской больнице. Врач УЗИ, который работал в медучреждении около шести месяцев, напугал пациентов и запер в кабинете маму с 9-месячным ребенком. Пациенты пришли на обследование.

По словам коллег, медик иногда вел себя неадекватно. После произошедшего его пришлось доставить на принудительное лечение в специальное медучреждение.

Маму с ребенком, высвободили из кабинета сотрудники больницы, когда женщина стала звать на помощь из-за двери. Свое поведение врач объяснил тем, что подумал, что свердловчанка украла малыша.

Коллеги пояснили, что медик прибыл на работу из Челябинской области и они заметили у него психические отклонения. Об этом было доложено главврачу, который, по их словам, не предпринял никаких действий, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Евгения Сафина#Происшествия#Новости УрФО#Красноуральск#Врач#Узи#Больница#Ребенок
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