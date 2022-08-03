Мать с 9-месячным ребенком напугал и запер в кабинете УЗИ врач в Красноуральске

По словам коллег, медик иногда вел себя неадекватно. После произошедшего его пришлось доставить на принудительное лечение в специальное медучреждение.
Маму с ребенком, высвободили из кабинета сотрудники больницы, когда женщина стала звать на помощь из-за двери. Свое поведение врач объяснил тем, что подумал, что свердловчанка украла малыша.
Коллеги пояснили, что медик прибыл на работу из Челябинской области и они заметили у него психические отклонения. Об этом было доложено главврачу, который, по их словам, не предпринял никаких действий, пишет «КП-Екатеринбург».