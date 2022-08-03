Мужчина в военной форме и с гранатами задержан на вокзале Екатеринбурга

53-летний мужчина привёз в качестве сувенира 4 гранаты и ножи, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал Baza. Чтобы оружие не было обнаружено, задержанный залил его сгущёнкой. Выявился груз только во время досмотра на вокзале.
Инцидент случился утром 2 августа 2022 года. Во время просвечивания багажа на ленте охранники увидели две сумки. В одной из них лежали пять ножей, а в другой четыре противопехотные гранаты с запалами.
На место выезжал сапёр Росгвардии, который извлёк оружие из багажа. Экспертиза установила, что гранаты боевые.
По данным Baza, сам мужчина объяснил, что участвовал в спецоперации и забрал гранаты под Харьковом. В посте также утверждается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит срок от шести до десяти лет.