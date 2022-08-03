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Мужчина в военной форме и с гранатами задержан на вокзале Екатеринбурга

Мужчина в военной форме и с гранатами задержан на вокзале Екатеринбурга

Сегодня, 17:11
Фото: 1MI

Участник спецоперации задержан с гранатами в Екатеринбурге

Мужчина в военной форме задержан на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. При себе у него были гранаты. Оказалось, он был участником спецоперации.

53-летний мужчина привёз в качестве сувенира 4 гранаты и ножи, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал Baza. Чтобы оружие не было обнаружено, задержанный залил его сгущёнкой. Выявился груз только во время досмотра на вокзале.

Инцидент случился утром 2 августа 2022 года. Во время просвечивания багажа на ленте охранники увидели две сумки. В одной из них лежали пять ножей, а в другой четыре противопехотные гранаты с запалами.

На место выезжал сапёр Росгвардии, который извлёк оружие из багажа. Экспертиза установила, что гранаты боевые.

По данным Baza, сам мужчина объяснил, что участвовал в спецоперации и забрал гранаты под Харьковом. В посте также утверждается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит срок от шести до десяти лет.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Граната#Задержание#Вокзал
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