На Ставрополье исчезли практически все грибы

Posted 3 августа 2022,, 15:41
Published 3 августа 2022,, 15:41
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
О причинах исчезновения пока неизвестно, поскольку погода в этом сезоне благоприятна для грибниц.
По словам Ухановой, в регионе происходит какая-то мистика. Несмотря на то, что в этом году идеальная погода для роста грибов, все равно они исчезли. Можно найти только твердые сорта, такие как подберезовики и другие. Причем прошлый сезон также был благоприятный, что исключает вероятность уничтожения грибниц в минувшем году, сообщает NEWS.ru.