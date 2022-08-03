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Posted 3 августа 2022,, 15:41

Published 3 августа 2022,, 15:41

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

На Ставрополье исчезли практически все грибы

3 августа 2022, 15:41
В Ставропольском крае исчезли практически все виды грибов. Остались только одни подберезовики. Об этом сообщила главный редактор журнала «Грибник России», член Санкт-Петербургского микологического общества Ирина Уханова.

О причинах исчезновения пока неизвестно, поскольку погода в этом сезоне благоприятна для грибниц.

По словам Ухановой, в регионе происходит какая-то мистика. Несмотря на то, что в этом году идеальная погода для роста грибов, все равно они исчезли. Можно найти только твердые сорта, такие как подберезовики и другие. Причем прошлый сезон также был благоприятный, что исключает вероятность уничтожения грибниц в минувшем году, сообщает NEWS.ru.

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