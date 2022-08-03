На Ставрополье исчезли практически все грибы

По словам Ухановой, в регионе происходит какая-то мистика. Несмотря на то, что в этом году идеальная погода для роста грибов, все равно они исчезли. Можно найти только твердые сорта, такие как подберезовики и другие. Причем прошлый сезон также был благоприятный, что исключает вероятность уничтожения грибниц в минувшем году, сообщает NEWS.ru.