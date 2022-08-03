Новый заведующий назначен в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле

Городская больница №1 сменила заведующего травмпунктом на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. Вместо Антона Сергеева, ранее исполняющего должностные обязанности, назначен Александр Сентемов, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.
Согласно открытым данным, Александр Сентемов окончил Свердловский государственный медицинский институт. Работает травматологом и ортопедом более 30 лет.
Напомним, 13 июля ушел из жизни 53-летний практикующий хирург, травматолог-ортопед ГБ №1 Илья Петров.