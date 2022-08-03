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Новый заведующий назначен в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле

Новый заведующий назначен в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:06
Фото: пресс-служба ГБ №1
Новым заведующим травмпунктом на Вагонке в Нижнем Тагиле стал врач-ортопед Александр Сентемов.

Городская больница №1 сменила заведующего травмпунктом на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. Вместо Антона Сергеева, ранее исполняющего должностные обязанности, назначен Александр Сентемов, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения. 

Согласно открытым данным, Александр Сентемов окончил Свердловский государственный медицинский институт. Работает травматологом и ортопедом более 30 лет. 

Напомним, 13 июля ушел из жизни 53-летний практикующий хирург, травматолог-ортопед ГБ №1 Илья Петров. 

Скончался травматолог ГБ № 1 Нижнего Тагила Илья Петров
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