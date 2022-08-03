Огромный склад Ozon с тоннами товаров для покупателей полыхает в Подмосковье

Представители маркетплейса уточнили, что пожар начался в отдельном блоке. Среди основных версий на данный момент возгорание и неисправность электрооборудования, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным анонимных Telegram-каналов, один человек погиб. Однако официально информация не подтверждена.
Из здания склада были эвакуированы более тысячи человек. По данным РИА «Новости» число пострадавших составило 11 человек. Двое из них уже доставлены в больницу.
В МЧС уточняют, что огонь распространяется быстро из-за того, что обрушилась кровля и внутрь мгновенно поступил кислород. В результате большая горящая нагрузка и особенности конструкции здания осложняют тушение.
В ликвидации возгорания задействованы 96 человек и 30 единиц техники, уточняют в МЧС по Подмосковью. На место также направлены вертолеты.
По словам главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, пожару присвоен третий ранг сложности. Она отмечает, что предварительной причиной пожара является несоблюдение техники безопасности.
По словам одного из сотрудников, на складе были «миллионы тонн товара». Он состоял из трех блоков. В каждом из них было по шесть этажей со стеллажами. Мужчина добавляет, что внутри были и личные вещи работников.
С витрины маркетплейса сгоревшие товары уже были убраны, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. За утраченные заказы покупателям будут возвращены деньги, а продавцы получат компенсацию.