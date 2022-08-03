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Открытие стелы на Площади трудовой доблести перенесено в Нижнем Тагиле

Открытие стелы на Площади трудовой доблести перенесено в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:18
Фото: TagilCity.ru
Дату открытия стелы в Нижнем Тагиле согласуют с графиком почетных гостей, которые должны приехать в город в дни празднования 300-летия.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле может состояться раньше запланированного срока — дата перенесена с 14 на 12 августа. График скорректируют для удобства приглашенных гостей.

В зависимости от графика федеральных и областных гостей все меняется, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Напомним, мэрия города пригласила на открытие стелы «Город трудовой доблести» экс-министра культуры, советника президента Владимира Путина — Владимира Мединского. Парламентарий также является Председателем Российского военно-исторического общества, инициировавшего строительство 17-метрового монумента.

В настоящее время на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция транспортного узла за 276 млн рублей и возведение стелы за 59 млн рублей. Оба проекта реализует местная компания «Тагилдорстрой». Открытие этих и других объектов запланировано в дни празднования 300-летия города.

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