Открытие стелы на Площади трудовой доблести перенесено в Нижнем Тагиле

В настоящее время на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция транспортного узла за 276 млн рублей и возведение стелы за 59 млн рублей. Оба проекта реализует местная компания «Тагилдорстрой». Открытие этих и других объектов запланировано в дни празднования 300-летия города.