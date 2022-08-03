Полмиллиона штрафа выплатит свердловская фирма за вырубку 50 сосен

Нарушения лесного законодательства выявила областная природоохранная прокуратура. В ходе следствия было выяснено, что ситуация возникла вследствие ошибки. Оказывается, была допущена неточность при отводе лесосеки под вырубку.
Ведомство установило, что компанией был причинён ущерб окружающей среде на сумму более 500 000 рублей. Районный суд Сысерти постановил возместить убытки. Организация выплатила утраты в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее стали известны подробности гибели уральского дровосека из-за упавшей сосны.