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Полмиллиона штрафа выплатит свердловская фирма за вырубку 50 сосен

Полмиллиона штрафа выплатит свердловская фирма за вырубку 50 сосен

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
В результате ошибочных действий организация ЗАО «Форлекс» вырубила 50 сосен. За это компания была оштрафована на сумму больше 500 тысяч рублей. Инцидент случился в Свердловской области.

Нарушения лесного законодательства выявила областная природоохранная прокуратура. В ходе следствия было выяснено, что ситуация возникла вследствие ошибки. Оказывается, была допущена неточность при отводе лесосеки под вырубку.

Ведомство установило, что компанией был причинён ущерб окружающей среде на сумму более 500 000 рублей. Районный суд Сысерти постановил возместить убытки. Организация выплатила утраты в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Природа#Экология#Штраф#Деньги#Суд#Криминал
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