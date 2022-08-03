Пострадавшая в ночном ДТП молодая мама успешно перенесла операцию в ГБ №1 Тагила

27-летняя Евгения успешно перенесла шестичасовую операцию на бедрах, передал слова врачей муж женщины Максим. Данную информацию редакции TagilCity.ru подтвердили в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила.
Заведующий реанимацией сообщил, что операция на бедрах прошла успешно. После ей делали переливание крови, так как была большая потеря. Сейчас Евгения находится в сознании под обезболивающими, — рассказал Максим.
Мужчина добавил, что в течение недели пострадавшей сделают челюстно-лицевую операцию — для этого ГБ № 1 задействовала хирурга из Демидовской больницы.
Напомним, 27-летняя Евгения попала в реанимацию Горбольницы № 1 после ночного ДТП 16 июля. В течение двух недель ей сделали две операции — на голеностопе и руке. Однако муж женщины настаивал, что медики откладывают оперативные вмешательства. В медучреждении редакции TagilCity.ru пояснили, что тактика лечения Евгении полностью согласована с Областной клинической больницей, а медицинскую помощь медики оказывают в полном объеме.