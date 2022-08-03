Пострадавшая в ночном ДТП молодая мама успешно перенесла операцию в ГБ №1 Тагила

Напомним, 27-летняя Евгения попала в реанимацию Горбольницы № 1 после ночного ДТП 16 июля. В течение двух недель ей сделали две операции — на голеностопе и руке. Однако муж женщины настаивал, что медики откладывают оперативные вмешательства. В медучреждении редакции TagilCity.ru пояснили, что тактика лечения Евгении полностью согласована с Областной клинической больницей, а медицинскую помощь медики оказывают в полном объеме.