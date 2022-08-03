Повар из Екатеринбурга ограбил малознакомого товарища на 51 тысячу рублей

31 июля в полицейский участок пришла жертва — екатеринбуржец 2000 года рождения. Малознакомый по имени Денис украл у пострадавшего телефон и отправил, используя приложение, 26 тысяч рублей на номер неизвестного. Общую сумму ущерба оценили в 51 тысячу рублей.
По сообщенным приметам подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний работник кухни одного из ресторанов Екатеринбурга. Парень сознался в совершении преступления и отдал смартфон правоохранителям. Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.