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Повар из Екатеринбурга ограбил малознакомого товарища на 51 тысячу рублей

Повар из Екатеринбурга ограбил малознакомого товарища на 51 тысячу рублей

Сегодня, 18:11
Фото: 1MI
Повар из местного ресторана украл у малознакомого товарища из Екатеринбурга дорогостоящий смартфон и перевел больше 20 000 рублей денежных средств жертвы на неустановленный счет. Хищение произошло ночью, 30 июля на улице 8 марта, 57.

31 июля в полицейский участок пришла жертва — екатеринбуржец 2000 года рождения. Малознакомый по имени Денис украл у пострадавшего телефон и отправил, используя приложение, 26 тысяч рублей на номер неизвестного. Общую сумму ущерба оценили в 51 тысячу рублей.

По сообщенным приметам подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний работник кухни одного из ресторанов Екатеринбурга. Парень сознался в совершении преступления и отдал смартфон правоохранителям. Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Полиция#Кража имущества#Кража денег#Повар
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